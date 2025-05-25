Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что все тела украинских военнослужащих, погибших в Суджанском районе Курской области в зоне ответственности его подразделения, были эвакуированы. Он добавил, что его бойцы стараются максимально оперативно вывозить тела погибших украинских солдат с тех участков, где они дислоцируются.

«Мы с того направления, где стояли наши бойцы, собрали тела всех украинских бойцов и тоже их, как говорится, вывезли, потому что, как бы оно ни было, их тоже родила какая-то мать, и когда-то они где-то всё равно должны быть похоронены», — заявил Алаудинов в беседе с РИА «Новости».

Он полагает, что идентификация погибших важна для предотвращения распространения слухов и неточностей о судьбе пропавших без вести солдат. Командир «Ахмата» утверждает, что они передают украинской стороне информацию о реальном количестве погибших, ставших жертвами конфликта. Он также подчеркнул, что поисковые работы ведутся и для обнаружения тел гражданских лиц.