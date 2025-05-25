«Мне друзья спину ножом проткнули»: Драка с приятелем окончилась для 12-летнего мальчика реанимацией
Ural Mash: Мальчик ударил ножом 12-летнего одноклассника в Верхней Пышме
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Два одноклассника поссорились в Верхней Пышме. Разногласия между 12-летними мальчиками переросли в драку. В результате потасовки один ребёнок вонзил другому нож в спину. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
«Помогите кто-нибудь. Мне спину ножом проткнули мои друзья. И забрали телефон», — кричал ребёнок.
Мальчик с проткнутой спиной остался на улице, а его друг с места преступления скрылся. Пострадавший кричал на улице и звал на помощь. Он также сказал, что товарищ отнял у него телефон. Ребёнка отправили в реанимацию. Малолетнего преступника задержали, он признал свою вину.
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