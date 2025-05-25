Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 10:05

«Мне друзья спину ножом проткнули»: Драка с приятелем окончилась для 12-летнего мальчика реанимацией

Ural Mash: Мальчик ударил ножом 12-летнего одноклассника в Верхней Пышме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomsickova Tatyana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomsickova Tatyana

Два одноклассника поссорились в Верхней Пышме. Разногласия между 12-летними мальчиками переросли в драку. В результате потасовки один ребёнок вонзил другому нож в спину. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

«Помогите кто-нибудь. Мне спину ножом проткнули мои друзья. И забрали телефон», — кричал ребёнок.

Мальчик с проткнутой спиной остался на улице, а его друг с места преступления скрылся. Пострадавший кричал на улице и звал на помощь. Он также сказал, что товарищ отнял у него телефон. Ребёнка отправили в реанимацию. Малолетнего преступника задержали, он признал свою вину.

Школьница, которую планировала убить мать, подслушала её разговор с «киллером»
Школьница, которую планировала убить мать, подслушала её разговор с «киллером»

Ранее Life.ru сообщал, что полиция разбирается с обстоятельствами избиения девочки у школы в Нижегородской области. На кадрах, снятых у школьного здания в Дзержинске, запечатлено, как одна девочка-подросток жестоко избивает другую, нанося удары кулаками, пиная и таская за волосы.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar