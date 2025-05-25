«Как будто вагоны разгружал»: Невролог связала усталость с опасным психическим расстройством

В последнее время люди всё чаще жалуются на снижение концентрации внимания, ухудшение памяти и хроническую усталость, ошибочно связывая эти симптомы с нарушениями в работе мозга, рассказала врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье Сегодня». Специалист пояснила, что в большинстве случаев такие проявления оказываются не самостоятельным заболеванием, а признаками тревожного расстройства или иных патологических состояний.

Медик обратила внимание на типичные жалобы: пациенты сообщают о возрастающих трудностях с концентрацией, усвоением новой информации и выполнением даже хорошо знакомых обязанностей. Параллельно у многих наблюдается потеря интереса к ранее любимым занятиям. Журавская объяснила, поскольку эти виды деятельности перестают приносить радость, люди постепенно от них отказываются, в результате чего жизнь сводится лишь к рабочим делам.

Также специалист рассказала, что значительная часть обращений связана с нарушениями сна. По её словам, многие пациенты сталкиваются с проблемами при засыпании из-за навязчивых мыслей, испытывают частые ночные пробуждения или страдают от поверхностного сна, не дающего ощущения полноценного отдыха.

«Человек просыпается так, как будто и не спал вовсе. Или как будто его побили. Как будто он вагоны разгружал. И это тоже иногда даже игнорируется — человек считает это нормой. А нормой такой сон, конечно, не является», — подчеркнула врач.

Врач отметила, что к тревожным симптомам также относятся изменение аппетита, эмоциональная подавленность и потеря интереса к окружающему миру. Журавская объяснила, что хроническая перегрузка и недостаток отдыха постепенно истощают нервную систему, а продолжительная тревога часто провоцирует развитие депрессии.

Специалист указала, что пациенты часто просят назначить препараты для улучшения памяти, такие как витамины группы В или ноотропы, однако эти средства неэффективны, поскольку проблемы с памятью являются лишь следствием тревожного расстройства.

Эксперт пояснила, что при тревожных и депрессивных состояниях в мозге наблюдаются структурные изменения: уменьшение гиппокампа и миндалевидного тела, отвечающих за память и когнитивные функции, а также сокращение объёма префронтальной коры, что ухудшает аналитические способности. Эти изменения, по словам врача, приводят к нарушению оценки реальности и затрудняют обучение новым навыкам.

При обнаружении подобных симптомов Журавская рекомендовала объективно оценивать свои возможности, отметив, что многие пациенты предъявляют к себе завышенные требования.