Силовики нагрянули на «Вечер писем политзаключённым» на Урале и задержали участников

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов пресекли проведение акции «Вечер писем политзаключённым», организованной в офисе местного отделения партии «Яблоко». Как сообщили источники Life.ru, на месте проводился осмотр и проверка документов, а среди присутствующих находился председатель свердловского отделения партии Максим Петлин. Участники мероприятия, предположительно, выражали поддержку лицам, связанным с террористической деятельностью.

В ходе акции были задержаны несколько участников, которых подозревают в оправдании терроризма путём представления осуждённых за такие преступления как политзаключённых.

Мероприятие «Вечер писем политзаключённым» проводится ежемесячно при поддержке молодёжного крыла регионального «Яблока». Согласно данным, акция направлена на поддержку лиц, лишённых свободы по статьям, которые организаторы считают антиконституционными. Среди тех, кому ранее направлялись письма, были, в частности, осуждённые за участие в террористических организациях. В списках адресатов также фигурировали лица, связанные с запрещёнными в России организациями, а также осуждённые за госизмену, участие в незаконных вооружённых формированиях и экстремистскую деятельность.