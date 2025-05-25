Нидерланды 26 мая завершат последнюю поставку истребителей F-16 на Украину
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Нидерланды 26 мая направят на Украину последнюю из обещанных партий истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. Пока неизвестно, будет ли поставлять Амстердам ещё одну партию Киеву.
«Мы продолжаем поставки F-16 Киеву прежними темпами. Завтра из Нидерландов [на Украину] отправятся последние F-16», — заявил Брекелманс.
Напомним, что Украина и Нидерланды заключили меморандум о взаимопонимании, направленный на усиление защиты критической инфраструктуры. Соглашение нацелено на системное укрепление двустороннего сотрудничества, в том числе в сферах оценки рисков, противодействия угрозам и развития стратегий устойчивости ключевых объектов.