Массовая авария случилась прямо на старте «Формулы-2» в Монако: столкнулись 11 болидов
Гран-при Монако «Формулы-2» начался с массовой аварии
На старте гонки «Формулы-2» Гран-при Монако произошла крупная авария. Инцидент произошёл во время трансляции заезда.
Авария во время заезда в Монако. Видео © X / Formula2
Авария произошла вскоре после старта гонки. На первом повороте столкнулись Алекс Данн из Ирландии и француз Виктор Мартинс, что привело к завалу, в котором пострадали 11 машин. Гонка была прервана красными флагами на более чем полчаса, после чего семь пилотов, включая Данна, сошли с дистанции. После рестарта Джошуа Дюрксен, выступающий за AIX Racing, попал в аварию, и в гонке осталось 14 из 22 пилотов.
Напомним, сегодня, 25 мая, в Монако проходит решающая гонка четвёртого этапа чемпионата Формулы-2. А ранее Life.ru сообщал о смерти Эдди Джордана, основателя ныне не существующей команды «Формулы-1» Jordan, который дал старт карьере Михаэлю Шумахеру.
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