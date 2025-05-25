Массовая авария случилась прямо на старте «Формулы-2» в Монако: столкнулись 11 болидов

Авария произошла вскоре после старта гонки. На первом повороте столкнулись Алекс Данн из Ирландии и француз Виктор Мартинс, что привело к завалу, в котором пострадали 11 машин. Гонка была прервана красными флагами на более чем полчаса, после чего семь пилотов, включая Данна, сошли с дистанции. После рестарта Джошуа Дюрксен, выступающий за AIX Racing, попал в аварию, и в гонке осталось 14 из 22 пилотов.