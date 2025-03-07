Коллекцию машин «Формулы 1» продали за 500 млн фунтов

Совладелец Red Bull Марк Матешиц приобрёл коллекцию из 69 гоночных машин «Формулы 1» за 500 миллионов фунтов стерлингов (около 57,4 млрд рублей). Он выкупил её у бывшего генерального промоутера «Формулы-1» Берни Экклстоуна. Об этом сообщает Daily Mail.

«Это уникальные автомобили. Они написали историю спорта и отметили технические вехи. Они олицетворяют 70 лет истории «Формулы-1». Для меня очень важно знать, что теперь эта коллекция находится в надёжных руках. Марк — самый лучший и достойный владелец, которого мы только могли себе представить», — заявил Экклстоун.

Продажа автомобилей станет значительным облегчением для 94-летнего Экклстоуна, который выразил беспокойство о будущем своей 48-летней супруги, отметив, что без него она может не знать, как управляться с такой коллекцией. В связи с этим он принял решение самостоятельно разобраться в своих делах и организовать продажу.