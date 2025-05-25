Ротация сотрудников МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС прошла ротация сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Её в течение некоторого времени приходилось откладывать по причинам безопасности. Об этом заявили в пресс-службе станции.

«На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии. В составе 28-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде, — наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции», — указано в сообщении.