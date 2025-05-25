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25 мая, 10:19

Ротация сотрудников МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС

Обложка © РИА «Новости» / Константин Михальчевский

Обложка © РИА «Новости» / Константин Михальчевский

На Запорожской АЭС прошла ротация сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Её в течение некоторого времени приходилось откладывать по причинам безопасности. Об этом заявили в пресс-службе станции.

«На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии. В составе 28-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде, — наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции», — указано в сообщении.

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Ранее на Запорожской АЭС обсудили ключевые вопросы эксплуатации станции. Она должна быть приведена в состояние полной готовности для работы в качестве электростанции, соблюдая все российские стандарты и правила в сфере атомной энергетики. Процесс продления лицензии на эксплуатацию блока № 1 запущен, и соответствующие документы переданы в Ростехнадзор.

Полина Никифорова
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