Отрада в летний зной: Жара в России спровоцировала рост цен на установку кондиционеров
SHOT: В России подскочили цены на установку кондиционеров из-за жары
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Из-за сильной жары в России спрос на установку кондиционеров резко возрос, что спровоцировало рост цен. Теперь за монтаж придется заплатить около 25 тысяч рублей, что на пять тысяч больше, чем в прошлом году, узнал SHOT.
В связи с прогнозируемой аномальной жарой в ряде регионов и уже наблюдающимся ростом температуры, спрос на кондиционеры резко возрос. Компания, занимающаяся продажей и установкой климатической техники, сообщила телеграм-каналу о недавнем повышении цен. Таким образом, для обеспечения комфортной температуры в доме потребуется приобрести кондиционер стоимостью от 20 до 120 тысяч рублей, а также оплатить его установку, которая обойдётся в сумму от 25 до 50 тысяч рублей в зависимости от сложности монтажа.
Хотя на маркетплейсах можно найти недорогие кондиционеры, начиная от 15 тысяч рублей, однако установка их может стать настоящей головной болью. Крупные компании, захлебываясь в заказах, часто отказываются устанавливать технику, купленную не у них, а если и соглашаются, то приходится ждать монтаж неделями. В прошлом году многие вообще прекратили принимать «чужие» заказы на установку в самый разгар сезона. «Частники» тоже не дремлют и взвинтили цены до 20 тысяч за установку. При этом, ожидается, что на следующей неделе спрос на кондиционеры достигнет пика.
Ранее сообщалось, что Москва и область готовятся к аномально жаркому старту лета. По данным синоптиков, первые дни июня принесут палящее солнце, раскалив воздух почти до 30 градусов Цельсия.