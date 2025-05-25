Отрада в летний зной: Жара в России спровоцировала рост цен на установку кондиционеров

В связи с прогнозируемой аномальной жарой в ряде регионов и уже наблюдающимся ростом температуры, спрос на кондиционеры резко возрос. Компания, занимающаяся продажей и установкой климатической техники, сообщила телеграм-каналу о недавнем повышении цен. Таким образом, для обеспечения комфортной температуры в доме потребуется приобрести кондиционер стоимостью от 20 до 120 тысяч рублей, а также оплатить его установку, которая обойдётся в сумму от 25 до 50 тысяч рублей в зависимости от сложности монтажа.

Хотя на маркетплейсах можно найти недорогие кондиционеры, начиная от 15 тысяч рублей, однако установка их может стать настоящей головной болью. Крупные компании, захлебываясь в заказах, часто отказываются устанавливать технику, купленную не у них, а если и соглашаются, то приходится ждать монтаж неделями. В прошлом году многие вообще прекратили принимать «чужие» заказы на установку в самый разгар сезона. «Частники» тоже не дремлют и взвинтили цены до 20 тысяч за установку. При этом, ожидается, что на следующей неделе спрос на кондиционеры достигнет пика.