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25 мая, 11:50

«Нужен комплексный подход»: Психолог объяснила, как пережить тревогу после атаки дронов

Психолог Наумова: Побороть панику после атак дронов помогут семейные прогулки

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

После атак дронов у многих возникают панические настроения и повышенная тревожность, особенно среди жителей, находившихся вблизи мест падения беспилотников. В беседе с интернет-изданием Regions.ru психолог Наталья Наумова пояснила, что реакция на стрессовые ситуации индивидуальна: одни люди демонстрируют устойчивость и способность продолжать обычную жизнь, тогда как другим требуется профессиональная психологическая поддержка для преодоления последствий пережитого потрясения.

«Дать один универсальный совет, который станет палочкой-выручалочкой для всех, невозможно. Здесь нужен индивидуальный и комплексный подход. Если вы понимаете, что после атаки дронов у вас на постоянной основе присутствует страх, первое, что нужно сделать, — это выдохнуть и обратиться к профессиональному психологу или неврологу. Они при необходимости подберут препараты, которые помогут успокоиться и улучшить состояние», — сказала Наумова.

Психолог подчеркнула необходимость сохранять эмоциональное равновесие в присутствии детей, поскольку они тонко чувствуют тревогу и напряжение родителей. Специалист объяснила, что детская психика легко перенимает негативные эмоции взрослых, поэтому особенно важно контролировать своё состояние при общении с ребёнком.

Эксперт рекомендовала снижать уровень стресса через смену обстановки, физическую активность и коррекцию привычного распорядка дня. В качестве действенных мер она предложила ограничить чтение новостей, организовать семейные прогулки на природе. Психолог отметила, что если самостоятельные методы не приносят результата, следует своевременно обратиться за профессиональной помощью.

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Александра Мышляева
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