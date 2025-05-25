«Нужен комплексный подход»: Психолог объяснила, как пережить тревогу после атаки дронов
Психолог Наумова: Побороть панику после атак дронов помогут семейные прогулки
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После атак дронов у многих возникают панические настроения и повышенная тревожность, особенно среди жителей, находившихся вблизи мест падения беспилотников. В беседе с интернет-изданием Regions.ru психолог Наталья Наумова пояснила, что реакция на стрессовые ситуации индивидуальна: одни люди демонстрируют устойчивость и способность продолжать обычную жизнь, тогда как другим требуется профессиональная психологическая поддержка для преодоления последствий пережитого потрясения.
«Дать один универсальный совет, который станет палочкой-выручалочкой для всех, невозможно. Здесь нужен индивидуальный и комплексный подход. Если вы понимаете, что после атаки дронов у вас на постоянной основе присутствует страх, первое, что нужно сделать, — это выдохнуть и обратиться к профессиональному психологу или неврологу. Они при необходимости подберут препараты, которые помогут успокоиться и улучшить состояние», — сказала Наумова.
Психолог подчеркнула необходимость сохранять эмоциональное равновесие в присутствии детей, поскольку они тонко чувствуют тревогу и напряжение родителей. Специалист объяснила, что детская психика легко перенимает негативные эмоции взрослых, поэтому особенно важно контролировать своё состояние при общении с ребёнком.
Эксперт рекомендовала снижать уровень стресса через смену обстановки, физическую активность и коррекцию привычного распорядка дня. В качестве действенных мер она предложила ограничить чтение новостей, организовать семейные прогулки на природе. Психолог отметила, что если самостоятельные методы не приносят результата, следует своевременно обратиться за профессиональной помощью.
Многие не догадываются, что постоянное нервное напряжение может приводить к мышечным зажимам, провоцируя развитие миофасциального синдрома — состояния, которое специалисты называют «стрессовой спиной». Как объясняет врач-ортопед, характерным признаком этого состояния является мигрирующая боль без определённой локализации — неприятные ощущения могут перемещаться от поясничного отдела к шейному.