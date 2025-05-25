Синоптики предсказали Подмосковью аномальную жару в июне

Предстоящий июнь ожидается аномально сухим. Как рассказала в интервью интернет-изданию Regions.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, этот период может войти в историю метеонаблюдений как один из наиболее засушливых в последнее десятилетие. Эксперт также отметила, что температурный фон будет существенно превышать сезонные нормы.

«В июне будет крайне мало осадков и много солнечных дней. Температурные показатели будут на пару градусов выше климатической нормы. Ночные температуры будут держаться на уровне +16 градусов, а дневные превысят +25 градусов», — уточнила специалист.

Специалист подчеркнула, что долгосрочные метеопрогнозы всегда имеют определённую степень погрешности. Однако она привела статистические данные, свидетельствующие о значительном потеплении климата в столице — за последние три с половиной десятилетия средние температуры в Москве выросли на 5°C.

По предварительным оценкам метеорологов, июль 2025 года может установить температурные рекорды. Как пояснила эксперт, дневные показатели могут достигать +30°C при ночном похолодании до +15°C. Предполагается, что первые два летних месяца окажутся самыми знойными за последнюю пятилетку.

Отмечается, что среднемесячная температура в июле ожидается на 4°C выше климатической нормы. Вместе с тем начало месяца в Подмосковье будет сопровождаться дождливой погодой с отдельными грозами в различных районах региона.