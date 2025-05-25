Грузинский певец бросил флаг России и помочился на него во время концерта

Грузинский певец Эрекле Гецадзе во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air осквернил флаг России. Он бросил триколор на пол, затем в пакет и сделал вид, будто помочился на него. Видео происходящего засняли зрители фестиваля.

Отмечается, что треки исполнителя размещаются на разных российских платформах. Гецадзе уже призвали призвать к ответственности.