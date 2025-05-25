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25 мая, 11:16

Грузинский певец бросил флаг России и помочился на него во время концерта

Грузинский певец Гецадзе осквернил флаг России на фестивале Tbilisi Open Air

Певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России. Обложка © Telegram/ RT на русском

Певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России. Обложка © Telegram/ RT на русском

Грузинский певец Эрекле Гецадзе во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air осквернил флаг России. Он бросил триколор на пол, затем в пакет и сделал вид, будто помочился на него. Видео происходящего засняли зрители фестиваля.

Отмечается, что треки исполнителя размещаются на разных российских платформах. Гецадзе уже призвали призвать к ответственности.

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Ранее в России возбудили дело на стримера, который во время трансляции на YouTube-канале публично осквернил георгиевскую ленту. На видеозаписи, ставшей предметом проверки, мужчина неоднократно плюнул в георгиевскую ленту в ходе прямого эфира. Инцидент, по предварительным данным, произошёл незадолго до 9 Мая.

Полина Никифорова
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