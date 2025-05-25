Грузинский певец бросил флаг России и помочился на него во время концерта
Грузинский певец Гецадзе осквернил флаг России на фестивале Tbilisi Open Air
Певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России. Обложка © Telegram/ RT на русском
Грузинский певец Эрекле Гецадзе во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air осквернил флаг России. Он бросил триколор на пол, затем в пакет и сделал вид, будто помочился на него. Видео происходящего засняли зрители фестиваля.
Отмечается, что треки исполнителя размещаются на разных российских платформах. Гецадзе уже призвали призвать к ответственности.
Ранее в России возбудили дело на стримера, который во время трансляции на YouTube-канале публично осквернил георгиевскую ленту. На видеозаписи, ставшей предметом проверки, мужчина неоднократно плюнул в георгиевскую ленту в ходе прямого эфира. Инцидент, по предварительным данным, произошёл незадолго до 9 Мая.