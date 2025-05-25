Россиянам рассказали, кто может бесплатно получить земельный участок в Подмосковье

Процедура оформления государственной земли требует соблюдения определённых условий, но она вполне реализуема, рассказал эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По его словам, в Московской области действуют специальные программы, позволяющие льготным категориям граждан получить участок бесплатно или на выгодных условиях.

«Получение земельного участка в Подмосковье с домом — это исключение из правил. Эта привилегия — для чиновников и государственных служащих высокого ранга за особые заслуги перед государством», — рассказал он интернет-изданию Regions.ru.

Эксперт пояснил, что право на бесплатное получение земельных участков имеют несколько категорий граждан. В перечень льготников входят многодетные семьи, дети-сироты, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также ветераны боевых действий. Отдельно были упомянуты сельские учителя и медицинские работники — для них предусмотрена пятилетняя программа безвозмездного пользования землей с последующей возможностью оформления в собственность при условии подтверждения профессионального статуса.

Специалист также сообщил о планах расширения льготных категорий за счёт включения участников специальной военной операции и членов их семей. В настоящее время, по его словам, в Подмосковье такая возможность предоставлена лишь ограниченному числу военнослужащих. В качестве наиболее доступной программы эксперт назвал «дальневосточный гектар», где получение земли не требует подтверждения льготного статуса, в отличие от социальных программ, предполагающих сбор документов и подачу заявления через портал Госуслуг или МФЦ.