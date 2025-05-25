Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 12:23

Россиянам рассказали, кто может бесплатно получить земельный участок в Подмосковье

Брокер Ракута: Многодетные могут бесплатно получить участок в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lazhko Svetlana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lazhko Svetlana

Процедура оформления государственной земли требует соблюдения определённых условий, но она вполне реализуема, рассказал эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По его словам, в Московской области действуют специальные программы, позволяющие льготным категориям граждан получить участок бесплатно или на выгодных условиях.

«Получение земельного участка в Подмосковье с домом — это исключение из правил. Эта привилегия — для чиновников и государственных служащих высокого ранга за особые заслуги перед государством», — рассказал он интернет-изданию Regions.ru.

Эксперт пояснил, что право на бесплатное получение земельных участков имеют несколько категорий граждан. В перечень льготников входят многодетные семьи, дети-сироты, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также ветераны боевых действий. Отдельно были упомянуты сельские учителя и медицинские работники — для них предусмотрена пятилетняя программа безвозмездного пользования землей с последующей возможностью оформления в собственность при условии подтверждения профессионального статуса.

Специалист также сообщил о планах расширения льготных категорий за счёт включения участников специальной военной операции и членов их семей. В настоящее время, по его словам, в Подмосковье такая возможность предоставлена лишь ограниченному числу военнослужащих. В качестве наиболее доступной программы эксперт назвал «дальневосточный гектар», где получение земли не требует подтверждения льготного статуса, в отличие от социальных программ, предполагающих сбор документов и подачу заявления через портал Госуслуг или МФЦ.

Росреестр объявил размер новых штрафов для дачников
Росреестр объявил размер новых штрафов для дачников

Ранее юрист раскрыл, какой штраф грозит дачникам за неоформленные бани и сараи. По словам специалиста, обновлённые нормы законодательства требуют от владельцев земельных наделов регистрировать возведённые постройки, в противном случае их использование будет расценено как незаконное. За нарушение предусмотрены штрафные санкции: для физических лиц — от 2 до 5 тысяч рублей.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar