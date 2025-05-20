Росреестр объявил размер новых штрафов для дачников

На официальном портале нормативных правовых актов опубликован проект поправок от Росреестра в Кодекс об административных правонарушениях, который призван уточнить размеры штрафов за неосвоение и ненадлежащее использование земельных участков. Данные изменения разработаны с целью приведения административного законодательства в соответствие с обновленными положениями Земельного кодекса и закона о садоводстве/огородничестве.

В сопроводительных материалах указано, что штраф за нецелевое использование составит 0,5-1% кадастровой стоимости, но не более 20 тысяч рублей, если стоимость не определена. Для должностных и юридических лиц санкции значительно выше: до 2% от стоимости участка или до 200 тысяч рублей соответственно.

Одним из примеров нарушения является использование капитальных построек на участках для индивидуального жилищного строительства не в качестве жилья, а под коммерческие цели — например, под магазин или кафе.

Ответственность также наступает за неосвоение земельного участка. В соответствии с законодательством, земли в границах населённых пунктов, а также участки для садоводства и огородничества должны быть освоены в течение трёх лет с момента приобретения (или регистрации права). Если по истечении этого срока освоение не началось, размер штрафа для граждан составит от 1% до 1,5% кадастровой стоимости или 50 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены взыскания в размере 1,5–2% от стоимости, для юридических — 3–5% кадастровой стоимости (до 700 тысяч рублей).

Напомним, с 1 марта для владельцев земельных участков ввели срок в три года, чтобы убрать мусор и избавиться от высоких сорняков. Неосвоенными считаются участки, на которых в течение трёх лет не было посадок, в течение одного года не было обработки, а также территории, захламлённые или заросшие сорняками выше метра на половине площади.