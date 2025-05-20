Росреестр объявил размер новых штрафов для дачников
Росреестр: Штраф за нецелевое использование участка составит до 20 тысяч рублей
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На официальном портале нормативных правовых актов опубликован проект поправок от Росреестра в Кодекс об административных правонарушениях, который призван уточнить размеры штрафов за неосвоение и ненадлежащее использование земельных участков. Данные изменения разработаны с целью приведения административного законодательства в соответствие с обновленными положениями Земельного кодекса и закона о садоводстве/огородничестве.
В сопроводительных материалах указано, что штраф за нецелевое использование составит 0,5-1% кадастровой стоимости, но не более 20 тысяч рублей, если стоимость не определена. Для должностных и юридических лиц санкции значительно выше: до 2% от стоимости участка или до 200 тысяч рублей соответственно.
Одним из примеров нарушения является использование капитальных построек на участках для индивидуального жилищного строительства не в качестве жилья, а под коммерческие цели — например, под магазин или кафе.
Ответственность также наступает за неосвоение земельного участка. В соответствии с законодательством, земли в границах населённых пунктов, а также участки для садоводства и огородничества должны быть освоены в течение трёх лет с момента приобретения (или регистрации права). Если по истечении этого срока освоение не началось, размер штрафа для граждан составит от 1% до 1,5% кадастровой стоимости или 50 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены взыскания в размере 1,5–2% от стоимости, для юридических — 3–5% кадастровой стоимости (до 700 тысяч рублей).
Напомним, с 1 марта для владельцев земельных участков ввели срок в три года, чтобы убрать мусор и избавиться от высоких сорняков. Неосвоенными считаются участки, на которых в течение трёх лет не было посадок, в течение одного года не было обработки, а также территории, захламлённые или заросшие сорняками выше метра на половине площади.
Ранее дачникам рассказали, какие постройки запрещено возводить на дачном участке. Также любителям отдыха за городом объяснили, какое расстояние должно быть от дома до бани, а также кого заставят снести сарай.