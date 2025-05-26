Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 05:00

Врач раскрыла, когда родинки — красный флаг для загара

Врач Убилава: Наличие более 50 родинок на теле увеличивает риск меланомы

Погоня за бронзовым загаром может обернуться серьёзной угрозой для здоровья. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Погоня за бронзовым загаром может обернуться серьёзной угрозой для здоровья. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Погоня за бронзовым загаром может обернуться серьёзной угрозой для здоровья. Меланома кожи, злокачественная опухоль, возникающая из пигментных клеток, становится всё более актуальной проблемой в условиях активного солнечного воздействия. Как избежать этого опасного недуга, в беседе с Life.ru рассказала врач-дерматовенеролог клиники «Будь здоров» на Сретенке Анна Убилава.

Причины развития меланомы различны. Одним из значимых факторов является ультрафиолетовое воздействие, которое обладает мутагенным и канцерогенным влиянием на клетки кожи через воздействие на ДНК

Анна Убилава

врач-дерматовенеролог клиники «Будь здоров» на Сретенке

Причины развития меланомы различны. Одним из значимых факторов является ультрафиолетовое воздействие, которое обладает мутагенным и канцерогенным влиянием на клетки кожи через воздействие на ДНК
Причины развития меланомы различны. Одним из значимых факторов является ультрафиолетовое воздействие, которое обладает мутагенным и канцерогенным влиянием на клетки кожи через воздействие на ДНК

Специалист объяснила, что ультрафиолетовое излучение, особенно типов А (320–400 нм) и В (290–320 нм), способно повреждать ДНК клеток кожи, вызывая мутации, которые могут привести к развитию меланомы. Чувствительность к ультрафиолету зависит от фототипа кожи: обладатели светлой кожи (фототипы I и II) наиболее уязвимы, так как их кожа легко обгорает и плохо удерживает загар. В то же время люди с тёмной кожей (фототипы V и VI) имеют меньший риск, но не абсолютную защиту.

Кому стоит отказаться от солнечных ванн, чтобы снизить риск меланомы? Врачи выделяют несколько групп риска:

  • Люди со светлой кожей (фототип I и II) более склонны к ожогам и менее эффективно загорают, что повышает риск развития меланомы.
  • Обладатели множества родинок: наличие более 50 родинок на теле увеличивает опасность злокачественных изменений.
  • Те, у кого есть онкологический анамнез: пациенты с онкологическими заболеваниями или семейной историей рака должны избегать солнца.
  • Люди с аллергией на солнце: солнечный свет может спровоцировать обострение аллергических реакций.
  • Те, кто перенёс солнечные ожоги, особенно в детстве: такие случаи повышают риск меланомы в будущем.
  • Принимающие светочувствительные препараты: некоторые медикаменты усиливают восприимчивость кожи к ультрафиолету, делая загар опасным.

Дерматолог призывает не пренебрегать солнцезащитными средствами и регулярно проверять кожу у специалистов, чтобы вовремя заметить тревожные изменения.

Сегодня, 26 мая, — Всемирный день борьбы с меланомой, посвящённый повышению осведомлённости о раке кожи. В этот день врачи призывают избегать чрезмерного загара, использовать солнцезащитные средства и регулярно проверять кожу. В России за период 2001–2017 годов было диагностировано 141 597 случаев меланомы. Заболеваемость растёт ежегодно на 0,096 случая на 100 000 человек. Женщины составляют 62% заболевших.

Россиянам рассказали, как защищаться от солнца, чтобы не заработать рак кожи
Россиянам рассказали, как защищаться от солнца, чтобы не заработать рак кожи

С приходом тепла многие стремятся проводить больше времени на солнце, но после долгой зимы не все задумываются о необходимой защите. Как избежать солнечных ожогов, распознать их симптомы и оказать первую помощь — в материале на Life.ru.

Андрей Горяничев
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar