Захарова: Швеция получит ноту протеста в связи с атакой дрона на посольство РФ
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Россия направит Швеции ноту протеста из-за нападения дрона на посольство РФ в Стокгольме. Беспилотник сбросил ёмкости с краской у входа в здание. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Завтра Стокгольм получит ноту протеста. Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и чётко выполнять обязательства по Венской конвенции», — цитирует Захарову ТАСС.
Напомним, что за последний год произошло уже 11 актов вандализма в отношении дипмиссии в Стокгольме. Сегодняшняя атака дрона стала 12-й. При этом расследования шведских правоохранителей не приносит результатов. Российская сторона допускает что вандализм имеет политическую подоплёку.