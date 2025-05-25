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Регион
25 мая, 11:48

Захарова: Швеция получит ноту протеста в связи с атакой дрона на посольство РФ

Обложка © Telegram/ МИД России

Обложка © Telegram/ МИД России

Россия направит Швеции ноту протеста из-за нападения дрона на посольство РФ в Стокгольме. Беспилотник сбросил ёмкости с краской у входа в здание. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Завтра Стокгольм получит ноту протеста. Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и чётко выполнять обязательства по Венской конвенции», цитирует Захарову ТАСС.

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Напомним, что за последний год произошло уже 11 актов вандализма в отношении дипмиссии в Стокгольме. Сегодняшняя атака дрона стала 12-й. При этом расследования шведских правоохранителей не приносит результатов. Российская сторона допускает что вандализм имеет политическую подоплёку.

Полина Никифорова
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