Захарова: Швеция получит ноту протеста в связи с атакой дрона на посольство РФ

Россия направит Швеции ноту протеста из-за нападения дрона на посольство РФ в Стокгольме. Беспилотник сбросил ёмкости с краской у входа в здание. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Завтра Стокгольм получит ноту протеста. Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и чётко выполнять обязательства по Венской конвенции», — цитирует Захарову ТАСС.