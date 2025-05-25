Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

Журналист ВГТРК Павел Зарубин представил подробности предстоящей рабочей недели президента России Владимира Путина. Глава государства планирует провести ряд международных встреч с иностранными делегациями. В День предпринимательства российский лидер уделит внимание общению с представителями отечественного бизнеса.

О планах Путина на рабочую неделю. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Кроме того, по информации Зарубина, в преддверии Дня защиты детей у Путина запланирована встреча с многодетными семьями. В плотном расписании президента также предусмотрено участие в заседании наблюдательного совета фонда «Россия — страна возможностей» и Совета по физической культуре и спорту.