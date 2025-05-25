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25 мая, 11:42

Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

На предстоящей неделе Путин проведёт встречи с зарубежными гостями

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Журналист ВГТРК Павел Зарубин представил подробности предстоящей рабочей недели президента России Владимира Путина. Глава государства планирует провести ряд международных встреч с иностранными делегациями. В День предпринимательства российский лидер уделит внимание общению с представителями отечественного бизнеса.

О планах Путина на рабочую неделю. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Кроме того, по информации Зарубина, в преддверии Дня защиты детей у Путина запланирована встреча с многодетными семьями. В плотном расписании президента также предусмотрено участие в заседании наблюдательного совета фонда «Россия — страна возможностей» и Совета по физической культуре и спорту.

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Ранее сообщалось, что опасная ситуация возникла с воздушным судном, на котором Путин совершал недавний визит в Курскую область. Вертолёт оказался под угрозой после интенсивной атаки украинских беспилотников. В день визита Путина заметно увеличилась активность дронов со стороны ВСУ.

Ольга Сливченко
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