Россиян предупредили об увеличении подделок бытовой химии

Российский рынок столкнулся со значительным ростом фальсифицированной бытовой химии. В интервью «Ленте.ру» основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова сообщила, что за последний год количество поддельных чистящих средств увеличилось примерно на треть, что создаёт серьёзные риски для потребителей. По её словам, такая продукция часто содержит опасные компоненты, способные вызывать аллергические реакции и раздражение кожи.

«В последние месяцы наши клинеры всё чаще фиксируют увеличение количества неоригинальной бытовой химии, представленной на полках под известными брендами. Визуально, по запаху, по поведению средств в работе мы видим существенные отличия от оригиналов. Это позволяет нам предполагать, что на рынок поступает поддельная продукция», — поделилась Нагибова.

Эксперт обратила внимание на потенциальную опасность несертифицированной бытовой химии, которая может включать в состав вредные вещества, провоцирующие аллергические реакции и раздражение кожных покровов. В связи с этим рекомендуется покупать чистящие средства исключительно в крупных магазинах, где осуществляется строгий контроль качества, а также тщательно изучать рекомендации по применению.

Особое внимание Нагибова уделила меламиновым губкам — несмотря на их эффективность, они требуют особых мер предосторожности при использовании. Эксперт подчеркнула необходимость работы в защитных перчатках и полного исключения контакта изделий с продуктами и слизистыми оболочками. Она отметила, что многие потребители неправильно используют профессиональную химию в бытовых условиях, игнорируя средства защиты и инструкции, что может привести к негативным последствиям для здоровья.