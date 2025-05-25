Правоохранительные органы России дадут оценку действиям грузинского певца Эрекле Гецадзе, который осквернил флаг РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что наш триколор останется флагом России, какие бы действия с ним не вытворяли. Певца Захарова назвала безмозглым мужчиной, который готов сделать что угодно, ради самоудовлетворения.

«Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку. Странно, что в перчатке. Но, видимо, хорошо себя знает. Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения», — написала Захарова в своём телеграм-канале.