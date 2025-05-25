Невролог перечислила фатальные ошибки при лечении прострела поясницы

При возникновении острой боли в спине наиболее эффективны местные противовоспалительные средства в виде мазей и пластырей. Как отметила невролог Светлана Пицуха, многие совершают ошибки в лечении поясничного прострела, что зачастую приводит к ухудшению состояния.

Однако врач категорически не рекомендует прибегать к самомассажу, растяжкам, прогреванию в бане или сауне во время острого периода, так как эти методы могут усугубить состояние. Также не следует соблюдать длительный постельный режим — это скорее замедлит восстановление, чем поможет. Пицуха подчеркнула, что при сохранении болевых ощущений более трёх дней необходимо обратиться за профессиональной медицинской помощью.

«Период полного покоя должен занимать не дольше пары дней, после этого следует постепенно возобновлять активность. Можно ходить, заниматься бытовыми делами, но при этом избегать резких движений и наклонов. Если лежать в постели неделю, то это может привести к ослаблению мышц спины, из-за чего восстановление будет затягиваться», — отметила медик в беседе с «Лентой.ру».