Шутка не удалась: В Чите детям из малоимущих семей вручили билеты в цирк с издевательской надписью

В Чите произошла конфузная ситуация: администрация цирка «Огни манежа» выдали детям из малоимущих семей билеты с оскорбляющей надписью. Компания всю вину перекинула на кассиршу, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в город приехал петербургский цирк, о чём сразу узнали все дети благодаря различным плакатам и билбордам. Объявление о представлении увидели сотрудники соцзащиты. Решили, что стоит порадовать детишек, и отправили в компанию официальный запрос с просьбой выдать им 17 пригласительных билетов.

Билеты, которые выделили детям. Фото © Telegram / Mash

Прислали лишь семь билетов. Смириться с тем, что билетов не хватает на десять человек, ещё можно было, но надпись «бедолага», сделанная чёрным жирным маркером, была слишком унизительной. На собрании решили, что отправлять детей на представление при таких обстоятельствах не будут. Малыши расстроились и остались дома.

Представители цирка заявили, что никакого отношения к этому инциденту не имеют. Мол, карточки подписывала кассирша и ради смеха всё написала. Якобы женщина хотела отдать эти билеты своим знакомым, но перепутала. После случившегося дамочку с сомнительным чувством юмора уволили.