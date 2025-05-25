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25 мая, 13:30

В Подмосковье горят два ангара на площади 1600 кв. метров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

Два вплотную стоящих ангара горят на площади 1600 кв. метров в деревне Рыблово Раменского горокруга. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте происшествия работают 79 человек и 17 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

«В деревне Рыблово горят 2 вплотную стоящие друг к другу ангара, площадь устанавливается. На месте сосредотачиваются силы и средства в количестве 79 человек и 17 единиц техники. Пожар локализован на площади 1600 квадратов», — уточнили в пресс-службе.

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Полина Никифорова
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