Паника, дым и скорые: Появилось видео первых минут после начала пожара в ТЦ в Королёве
Появилось видео первых минут после начала пожара в подмосковном ТЦ
Обложка © Telegram / SHOT
Появилось видео первых минут после начала пожара в ТЦ «Пионер» в подмосковном Королёве. На кадрах, которые есть в распоряжении SHOT видно, что от здания валят огромные столбы чёрного дыма, а люди стремительно убегают в панике.
Начало пожара в ТЦ в Королёве. Видео © Telegram / SHOT
На месте уже дежурят несколько бригад скорой помощи. Жителей Королёва призывают избегать зоны ЧП.
Напомним, в подмосковном Королёве полыхает торговый центр «Пионер». Экстренные службы бросили все силы на борьбу с огнём. Данных о пострадавших нет.