Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 13:03

Паника, дым и скорые: Появилось видео первых минут после начала пожара в ТЦ в Королёве

Появилось видео первых минут после начала пожара в подмосковном ТЦ

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Появилось видео первых минут после начала пожара в ТЦ «Пионер» в подмосковном Королёве. На кадрах, которые есть в распоряжении SHOT видно, что от здания валят огромные столбы чёрного дыма, а люди стремительно убегают в панике.

Начало пожара в ТЦ в Королёве. Видео © Telegram / SHOT

На месте уже дежурят несколько бригад скорой помощи. Жителей Королёва призывают избегать зоны ЧП.

Малыша нашли мёртвым во время тушения огня в частном доме Бурятии
Малыша нашли мёртвым во время тушения огня в частном доме Бурятии

Напомним, в подмосковном Королёве полыхает торговый центр «Пионер». Экстренные службы бросили все силы на борьбу с огнём. Данных о пострадавших нет.

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar