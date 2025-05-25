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Регион
25 мая, 14:08

Десятки человек вышли в Амстердаме на демонстрацию за мир между РФ и Украиной

В Амстердаме прошла акция протеста с требованием мирного разрешения российско-украинского конфликта. На шествии собралось несколько десятков человек, которые призвали Запад к решению проблемы.

Демонстрация в поддержку мирного урегулирования украинского кризиса прошла на площади Дам. В акции приняли участие известные журналисты и политологи, такие как Аба Гителинк и Кейс ван дер Пейл, которые выступили с речами. Завершилась демонстрация шествием по центральным улицам города с белыми и голубыми флагами.

«Мы просто боремся за мир. Мы требуем, чтобы наши политические лидеры действовали в интересах дипломатического урегулирования на Украине, а не конфронтации», — заявил организатор мероприятия нидерландской группы активистов Volkeren voor vrede Шурд де Гроот в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на экономическом благосостоянии украинцев. Активист также выразил несогласие с теми, кто считает любые переговоры с Россией изменой, утверждая, что истинное предательство заключается в использовании Киева в качестве инструмента для ослабления Москвы.
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Ранее в Берлине у Бранденбургских ворот состоялась акция протеста. Участники требовали остановить экспорт немецкого оружия в горячие точки и поддержать мирные инициативы. На митинг пришли около 10 тысяч человек.

Демонстрация. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Алиса Хуссаин
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