В Амстердаме прошла акция протеста с требованием мирного разрешения российско-украинского конфликта. На шествии собралось несколько десятков человек, которые призвали Запад к решению проблемы.

Демонстрация в поддержку мирного урегулирования украинского кризиса прошла на площади Дам. В акции приняли участие известные журналисты и политологи, такие как Аба Гителинк и Кейс ван дер Пейл, которые выступили с речами. Завершилась демонстрация шествием по центральным улицам города с белыми и голубыми флагами.

«Мы просто боремся за мир. Мы требуем, чтобы наши политические лидеры действовали в интересах дипломатического урегулирования на Украине, а не конфронтации», — заявил организатор мероприятия нидерландской группы активистов Volkeren voor vrede Шурд де Гроот в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на экономическом благосостоянии украинцев. Активист также выразил несогласие с теми, кто считает любые переговоры с Россией изменой, утверждая, что истинное предательство заключается в использовании Киева в качестве инструмента для ослабления Москвы.