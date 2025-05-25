Здание ТЦ в Королёве уже полностью охвачено огнём

Пожар в ТЦ «Пионер» в подмосковном Королёве начался в ресторане, пламя перекинулось на магазин стройматериалов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Пожар в ТЦ в Королёве. Видео © Telegram / SHOT

Все посетители были эвакуированы, никто не пострадал. Сейчас здание полностью в огне. Примечательно, что вчера в этом же ТЦ был небольшой пожар. Местные говорили, что тление продолжалось ночью.

