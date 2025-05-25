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25 мая, 13:10

Здание ТЦ в Королёве уже полностью охвачено огнём

Пожар в ТЦ «Пионер» в подмосковном Королёве начался в ресторане, пламя перекинулось на магазин стройматериалов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Пожар в ТЦ в Королёве. Видео © Telegram / SHOT

Все посетители были эвакуированы, никто не пострадал. Сейчас здание полностью в огне. Примечательно, что вчера в этом же ТЦ был небольшой пожар. Местные говорили, что тление продолжалось ночью.

Паника, дым и скорые: Появилось видео первых минут после начала пожара в ТЦ в Королёве
Паника, дым и скорые: Появилось видео первых минут после начала пожара в ТЦ в Королёве

Напомним, в подмосковном Королёве полыхает торговый центр «Пионер». Экстренные службы бросили все силы на борьбу с огнём.

Обложка © Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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