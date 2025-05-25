«Она не лукавит»: Адвокат рассказал, почему бизнесмен Шреер до сих не женился на Семенович

Певица Анна Семенович состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером, однако пара до сих пор официально не оформила союз. Как рассказала исполнительница, причина в том, что у её избранника всё ещё есть семья в Германии — жена и ребёнок. По словам Анны, развод может растянуться на два-три года. Эту ситуацию объяснил адвокат Сергей Жорин в разговоре с порталом «Страсти».

По его словам, всё зависит от конкретной страны и обстоятельств: наличия детей, споров по имуществу, алиментных обязательств и даже того, работала ли жена ранее.

В ряде стран, например в Италии, если женщина не работала, суд может обязать бывшего мужа её содержать даже после развода. Такие процессы действительно могут длиться годами, объяснил Жорин.

«Таких случаев очень много, когда девушка выходит за итальянца, а потом решает развестись — мы помогаем сделать ей это здесь, в российских судах», — подтвердил доводы Семенович адвокат.

Однако, как отметил юрист, есть способ значительно ускорить процедуру — если один из супругов является гражданином России, можно воспользоваться так называемой альтернативной подсудностью. В этом случае развод можно оформить в российском суде, а затем легализовать это решение за рубежом.

По его словам, в случае Семенович ситуация, скорее всего, действительно непростая, и если она говорит о сроке в несколько лет — это вполне может быть правдой.