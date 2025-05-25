«Необоснованные потери»: Путин рассказал, как приказал воздержаться от атаки, чтобы сберечь бойцов

Президент России Владимир Путин поведал о случае, когда он отдал приказ руководителю дивизии не начинать штурм, поскольку обстановка была неблагоприятной. Это решение позволило уберечь личный состав от ненужных потерь. О благородном эпизоде глава государства рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин — о важности бережно относиться к солдатам. Видео © Telegram / Зарубин

«На одном из участков боевого соприкосновения просто бойцы наши рвутся для того, чтобы выполнить боевую задачу. А условия — условия погоды, некоторые другие условия — говорят о том, что этого нельзя делать, потому что если они будут это делать, то это приведёт к необоснованным большим потерям», — пояснил президент.

Путин добавил, что вместе с начальником Генштаба, взвесив всю ситуацию, дал прямое указание командиру дивизии отказаться от выполнения рискованной задачи, чтобы сохранить личный состав. Однако бойцам тяжело далось осознание такой необходимости, так как они всеми силами пытаются отстоять интересы Родины.

Также российский лидер отметил, что дивизия всё же приступила к выполнению намеченных планов, но пошла иным путём, который не ударил бы по численности военнослужащих.