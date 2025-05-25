Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения российского флага в Грузии

После инцидента с осквернением российского флага на концерте в Грузии глава СК России Александр Бастрыкин распорядился начать уголовное расследование. Об этом сообщили в телеграм-канале СКР.

«Председатель СКР поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности», — указали в ведомстве.

Напомним, грузинский певец во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air бросил триколор на пол, затем в пакет и сделал вид, будто помочился на него. Известно, что треки исполнителя размещаются на разных российских платформах.