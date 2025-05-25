Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 15:08

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения российского флага в Грузии

Певец Эрекле Гецадзе с флагом РФ. Обложка © Telegram / RT на русском

Певец Эрекле Гецадзе с флагом РФ. Обложка © Telegram / RT на русском

После инцидента с осквернением российского флага на концерте в Грузии глава СК России Александр Бастрыкин распорядился начать уголовное расследование. Об этом сообщили в телеграм-канале СКР.

«Председатель СКР поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности», — указали в ведомстве.

«Работать приходится другими органами»: Захарова назвала «безмозглым» певца, осквернившего флаг РФ
«Работать приходится другими органами»: Захарова назвала «безмозглым» певца, осквернившего флаг РФ

Напомним, грузинский певец во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air бросил триколор на пол, затем в пакет и сделал вид, будто помочился на него. Известно, что треки исполнителя размещаются на разных российских платформах.

Мария Любицкая
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Грузия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar