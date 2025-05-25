Африканская страна разорвала военное сотрудничество с Германией

Уганда разорвала военное сотрудничество с Германией, сославшись на действия немецкого посла в Кампале Матиаса Шауэра. Об этом сообщает издание Monitor.

«Вооружённые силы Уганды объявили о немедленной остановке всего оборонного и военного сотрудничества с Германией, сославшись на предположительную подрывную деятельность посла Берлина в Кампале», — говорится в публикации.

По данным издания, поводом для дипломатического обострения стало поведение немецкого посла на встрече с командующим силами обороны генералом Мухузи Кайнеругабой. Дипломат якобы упрекнул его в «неприемлемом поведении в соцсетях», которое, по его мнению, могло навредить репутации военного.

Уганда обвинила дипломата в подрыве стабильности и поддержке оппозиции. По мнению властей, его действия вышли за рамки дипломатического протокола и стали открытой поддержкой противников правительства.