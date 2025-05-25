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25 мая, 16:21

Африканская страна разорвала военное сотрудничество с Германией

Monitor: Уганда разорвала военное сотрудничество с Германией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Уганда разорвала военное сотрудничество с Германией, сославшись на действия немецкого посла в Кампале Матиаса Шауэра. Об этом сообщает издание Monitor.

«Вооружённые силы Уганды объявили о немедленной остановке всего оборонного и военного сотрудничества с Германией, сославшись на предположительную подрывную деятельность посла Берлина в Кампале», — говорится в публикации.

По данным издания, поводом для дипломатического обострения стало поведение немецкого посла на встрече с командующим силами обороны генералом Мухузи Кайнеругабой. Дипломат якобы упрекнул его в «неприемлемом поведении в соцсетях», которое, по его мнению, могло навредить репутации военного.

Уганда обвинила дипломата в подрыве стабильности и поддержке оппозиции. По мнению властей, его действия вышли за рамки дипломатического протокола и стали открытой поддержкой противников правительства.

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Ранее главнокомандующий армией Уганды Мухузи Кайнеругаба обвинил посла США Уильяма Поппа в недипломатичном поведении и пригрозил выслать его из страны, если тот не извинится перед президентом Йовери Мусевени. По словам генерала, речь идёт о неуважении к главе государства и вмешательстве Вашингтона во внутренние дела страны.

Милена Скрипальщикова
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