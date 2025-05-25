Путин поприветствовал гостей и участников чемпионата «Профессионалы»

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам чемпионата «Профессионалы», стартовавшего в Нижнем Новгороде. Глава государства отметил, что эти соревнования играют важную роль в популяризации востребованных рабочих профессий и модернизации системы среднего профобразования.

Финальные состязания чемпионата «Профессионалы» по креативным индустриям и IT-технологиям проходят с 25 по 30 мая.

«Такие масштабные, востребованные проекты, как ваш чемпионат, содействуют популяризации рабочих профессий, совершенствованию системы среднего профессионального образования в соответствии с современными запросами экономики и потребностями высокотехнологичных производств. И, конечно, участие в соревнованиях предоставляет ребятам отличную возможность приобщиться к традициям творческого, созидательного труда, его идеалам и ценностям», — сказано в приветственной телеграмме.

Президент заявил об успешном завершении соревновательной программы молодыми специалистами и учащимися, прибывшими в Нижний Новгород для участия в чемпионате, отметив высокий уровень их подготовки и профессионализма. Он также выразил признательность преподавательскому и наставническому составу за вклад в подготовку конкурсантов и их готовность к обмену опытом и знаниями.

Чемпионат «Профессионалы» является частью общероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Итоговый этап в Нижнем Новгороде стал началом заключительных мероприятий в текущем году.