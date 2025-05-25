Многие европейские страны могут выдвинуть территориальные претензии к Украине. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

«Поляки, румыны, венгры, литовцы и молдаване — все претендуют на территорию Западной Украины. Румыны хотели бы вернуть себе Бессарабию», — сказал он.

По его словам, в США слишком слабо разбираются в европейской геополитике, а потому вмешательство Вашингтона в «старые конфликты» на континенте лишь усугубляет ситуацию.