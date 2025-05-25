«Претендуют все»: В США раскрыли замысел Европы против Украины
Полковник Макгрегор: Некоторые страны Европы претендует на территорию Украины
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Многие европейские страны могут выдвинуть территориальные претензии к Украине. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.
«Поляки, румыны, венгры, литовцы и молдаване — все претендуют на территорию Западной Украины. Румыны хотели бы вернуть себе Бессарабию», — сказал он.
По его словам, в США слишком слабо разбираются в европейской геополитике, а потому вмешательство Вашингтона в «старые конфликты» на континенте лишь усугубляет ситуацию.
Ранее ключевые европейские союзники Киева призвали Украину возобновить переговоры с Россией до саммита G7, опасаясь снижения поддержки со стороны США. Переговоры могут пройти в Женеве.