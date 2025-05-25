Перспективное решение: Эксперт оценил идею строительства деревянных многоэтажек в России

Строительство многоэтажных домов из дерева – экологически и экономически перспективное решение. Древесина, в отличие от бетона и металла, может быть переработана, что снижает нагрузку на окружающую среду, рассказал специалист в области строительства Рафаэль Ярахмедов. Кроме того, по его словам, использование дерева в строительстве позволит сократить транспортные расходы.

«При строительстве многоэтажных домов из дерева мы не только экономим на логистике и инженерных работах, но и получаем высокую энергоэффективность. Это снижает затраты на отопление и кондиционирование, а сами здания — куда более экологичны», — цитирует Ярахмедова «Постньюс».

Он отметил, что мировой опыт, в частности примеры Норвегии и Канады, демонстрирует успешное использование дерева в строительстве жилых домов средней высоты, где оно сочетает в себе надёжность и долговечность.