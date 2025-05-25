Представитель Трампа выступил с резким заявлением после удара по ВПК Украины

После взрывов в Киеве специальный представитель президента США Кит Келлог выступил с призывом к прекращению огня. Свою позицию он озвучил в социальной сети X.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 25 мая был нанесён массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины с применением оружия морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотников. Сообщается, что в ту же ночь взрывы произошли в Киеве, Одессе и Днепропетровской области. Минобороны РФ уточняет, что удары направлены исключительно на военные объекты и связанную с ними инфраструктуру.