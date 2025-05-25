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25 мая, 18:06

Представитель Трампа выступил с резким заявлением после удара по ВПК Украины

Келлог призвал немедленно прекратить огонь после атаки на объекты ВПК Украины

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

После взрывов в Киеве специальный представитель президента США Кит Келлог выступил с призывом к прекращению огня. Свою позицию он озвучил в социальной сети X.

«Прекратите огонь немедленно», — написал он.


На Западе заявили о крупнейшей воздушной атаке ВС РФ на Украину
На Западе заявили о крупнейшей воздушной атаке ВС РФ на Украину

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 25 мая был нанесён массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины с применением оружия морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотников. Сообщается, что в ту же ночь взрывы произошли в Киеве, Одессе и Днепропетровской области. Минобороны РФ уточняет, что удары направлены исключительно на военные объекты и связанную с ними инфраструктуру.

Наталья Демьянова
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