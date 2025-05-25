Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 18:46

«Хочу, чтобы они были вместе»: Киркоров собирается перезахоронить свою мать

Филипп Киркоров хочет перезахоронить мать рядом с отцом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Филипп Киркоров намерен перевезти прах своей матери в Москву, чтобы она покоилась рядом с супругом — Бедросом Киркоровым. О планах на перезахоронение артист рассказал в эфире программы «Однажды» на НТВ.

«Занимаюсь документами, бумагами, потому что хотел бы, чтобы мама была с папой», — заявил Киркоров.

Мама Филиппа Киркорова ушла из жизни, когда ему было 27 лет. Его отец — народный артист Бедрос Киркоров — скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Сейчас исполнитель оформляет все необходимые бумаги, чтобы воссоединить родителей даже после их ухода.

Стафилококк, сепсис, ампутация: Врач раскрыл худший прогноз для Киркорова после ожога
Стафилококк, сепсис, ампутация: Врач раскрыл худший прогноз для Киркорова после ожога

Ранее Киркоров рассказывал, что его дочь Алла-Виктория тяжело пережила смерть дедушки — Бедроса Киркорова. У девочки случилась истерика, в то время как её брат Мартин держался сдержаннее.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar