В Удмуртии лодка столкнулась с буксиром, семь человек оказались в холодной воде
МЧС: Семь человек спасены после столкновения лодки с буксиром на Каме
МЧС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio
В Удмуртии на реке Кама у села Гольяны Завьяловского района произошла авария: моторная лодка «Казанка» задела буксир-толкач. В результате происшествия семь человек, среди которых четверо детей, оказались в холодной воде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Лодка. Фото © Telegram / МЧС Удмуртии
«В момент столкновения в «Казанке» находились 7 человек, в том числе 4 детей: 17-летняя девушка, мальчик 10 лет, девочки 8 и 11 лет. В результате столкновения все оказались в воде, без спасательных жилетов», — уточнили в ведомстве.
Пострадавших спас экипаж толкача, все семь человек получили общее переохлаждение лёгкой степени. Их осмотрели врачи и направили на амбулаторное лечение.
В МЧС уточнили, что навигация для маломерных судов в республике ещё не открыта. Своевременные действия экипажа буксира предотвратили трагедию, однако случай напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде.
Ранее в Республике Алтай паводок размыл мост, отрезав от мира пять человек и их скот. Воды разбушевавшейся реки Башкаус полностью смыли 97-метровый мост, который обеспечивал доступ к летним и зимним фермам, используемым жителями Саратана для выпаса скота и заготовки сена. Сельская администрация инициировала процесс по восстановлению, запросив 60 миллионов рублей.