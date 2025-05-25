В Удмуртии лодка столкнулась с буксиром, семь человек оказались в холодной воде

В Удмуртии на реке Кама у села Гольяны Завьяловского района произошла авария: моторная лодка «Казанка» задела буксир-толкач. В результате происшествия семь человек, среди которых четверо детей, оказались в холодной воде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Лодка. Фото © Telegram / МЧС Удмуртии

«В момент столкновения в «Казанке» находились 7 человек, в том числе 4 детей: 17-летняя девушка, мальчик 10 лет, девочки 8 и 11 лет. В результате столкновения все оказались в воде, без спасательных жилетов», — уточнили в ведомстве.

Пострадавших спас экипаж толкача, все семь человек получили общее переохлаждение лёгкой степени. Их осмотрели врачи и направили на амбулаторное лечение.

В МЧС уточнили, что навигация для маломерных судов в республике ещё не открыта. Своевременные действия экипажа буксира предотвратили трагедию, однако случай напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде.