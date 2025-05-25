В Колорадо при стрельбе получили ранения не менее шести человек
Полицейская машина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /
Не менее шести человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в городе Колорадо-Спрингс в США. Информацию об этом предоставили в местном полицейском управлении.
В заявлении, опубликованном на сайте полиции, отмечается, что четверо пострадавших были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Ещё двое, вероятно, самостоятельно обратились за помощью. Состояние одного из раненых оценивается как критическое.
«Как минимум четверо были доставлены в местные больницы, и, судя по всему, ещё две жертвы прибыли в больницы на личном транспорте. Одна жертва в критическом состоянии», — сообщается в официальном заявлении.
По предварительной информации, причиной стрельбы стал конфликт между несколькими участниками инцидента. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.
А в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали группу лиц, подозреваемых в стрельбе из окна многоквартирного дома. Инцидент произошёл в Калининском районе. Местная жительница заявила о том, что в её сторону произвели несколько выстрелов с пятого этажа дома, расположенного на улице Академика Байкова. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали четверых мужчин.