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25 мая, 19:50

В Колорадо при стрельбе получили ранения не менее шести человек

Полицейская машина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Полицейская машина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Не менее шести человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в городе Колорадо-Спрингс в США. Информацию об этом предоставили в местном полицейском управлении.

В заявлении, опубликованном на сайте полиции, отмечается, что четверо пострадавших были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Ещё двое, вероятно, самостоятельно обратились за помощью. Состояние одного из раненых оценивается как критическое.

«Как минимум четверо были доставлены в местные больницы, и, судя по всему, ещё две жертвы прибыли в больницы на личном транспорте. Одна жертва в критическом состоянии», — сообщается в официальном заявлении.

По предварительной информации, причиной стрельбы стал конфликт между несколькими участниками инцидента. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.

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А в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали группу лиц, подозреваемых в стрельбе из окна многоквартирного дома. Инцидент произошёл в Калининском районе. Местная жительница заявила о том, что в её сторону произвели несколько выстрелов с пятого этажа дома, расположенного на улице Академика Байкова. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали четверых мужчин.

Антон Голыбин
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