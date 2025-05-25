Депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил в интервью изданию NEWS.ru, что Великобритания может пойти на крайние меры вплоть до организации покушения на президента России Владимира Путина. По словам парламентария, Лондон традиционно проявляет враждебность к Москве и «всегда готов на подлость».

«Совершенно спокойно могли бы сбить самолёт Путина. Это недружественные страны — страны ЕС. Лететь не в Ватикан сам, а в Италию всё равно. Британцы подлые, верить им нельзя. Сколько раз мы им верили, столько раз они нас обманывали», — сказал он, комментируя потенциальные риски.

Чиновник подчеркнул, что Британия, как и большинство стран Евросоюза, остаются недружественными, несмотря на внешнюю дипломатию.