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25 мая, 20:51

«Верить им нельзя»: В Госдуме назвали страну, способную устроить покушение на Путина

Депутат Колесник допустил попытку покушения на Путина со стороны Великобритании

Великобритания. Обложка © Freepik / vwalakte

Великобритания. Обложка © Freepik / vwalakte

Депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил в интервью изданию NEWS.ru, что Великобритания может пойти на крайние меры вплоть до организации покушения на президента России Владимира Путина. По словам парламентария, Лондон традиционно проявляет враждебность к Москве и «всегда готов на подлость».

«Совершенно спокойно могли бы сбить самолёт Путина. Это недружественные страны — страны ЕС. Лететь не в Ватикан сам, а в Италию всё равно. Британцы подлые, верить им нельзя. Сколько раз мы им верили, столько раз они нас обманывали», — сказал он, комментируя потенциальные риски.

Чиновник подчеркнул, что Британия, как и большинство стран Евросоюза, остаются недружественными, несмотря на внешнюю дипломатию.

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Андрей Васильев
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