Мощные ливни в Пакистане стали причиной гибели 13 человек
Dawn: Сильные ливни в Пакистане унесли жизни 13 человек, ещё 92 пострадали
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Мощные ливни, обрушившиеся в субботу на пакистанскую провинцию Пенджаб, привели к гибели не менее 13 человек и ранениям 92 жителей. Об этом сообщает местное издание Dawn со ссылкой на данные Управления по преодолению последствий стихийных бедствий.
Пакистан. Видео © Х / YATNAL HINDU SENE
Среди причин трагедии — наводнения, удары молний, поражение электрическим током из-за оборванных проводов, а также сильный ветер, который валил деревья и разрушал постройки. Три человека, по информации портала, погибли под завалами после обрушения крыши фабричного цеха, которая не выдержала натиска стихии. Глава Управления Ирфан Али Катия призвал местные власти и жителей сохранять бдительность.
Ранее сильные дожди неожиданно обрушились на древний город в Иордании. Тысячи путешественников были вынуждены экстренно покинуть древний город Петра, после того как на страну обрушились сильные дожди, вызвавшие внезапное наводнение. По некоторым данным, спасать пришлось до 1,8 тыс. человек. Погибли двое туристов.