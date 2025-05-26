Мощные ливни в Пакистане стали причиной гибели 13 человек

Мощные ливни, обрушившиеся в субботу на пакистанскую провинцию Пенджаб, привели к гибели не менее 13 человек и ранениям 92 жителей. Об этом сообщает местное издание Dawn со ссылкой на данные Управления по преодолению последствий стихийных бедствий.

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Среди причин трагедии — наводнения, удары молний, поражение электрическим током из-за оборванных проводов, а также сильный ветер, который валил деревья и разрушал постройки. Три человека, по информации портала, погибли под завалами после обрушения крыши фабричного цеха, которая не выдержала натиска стихии. Глава Управления Ирфан Али Катия призвал местные власти и жителей сохранять бдительность.