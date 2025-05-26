Стекло или жестяная тара: Life.ru выяснил признаки качественного консервированного горошка

Роскачество выпустило рекомендации для потребителей по выбору консервированного зелёного горошка, указав на признаки, позволяющие отличить доброкачественный продукт от потенциально опасного. Life.ru рассказывает, как выбрать хороший консервированный горошек.

Важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов, чтобы обеспечить безопасность и качество продукта. Во-первых, необходимо проверять целостность упаковки: банка не должна быть вздутой, повреждённой или иметь следы ржавчины. Это может свидетельствовать о нарушении герметичности и развитии вредных микроорганизмов, что в свою очередь может привести к отравлению.

Не менее значимым фактором при выборе является дата производства. Как правило, консервы, произведённые с конца мая по конец июля делают из свежего горошка, а в остальное время — из сублимированного или быстро быстрозамороженного. Срок хранения не должен превышать три года.

Основное внимание следует уделить составу — в перечне ингредиентов должны присутствовать только вода, зелёный горошек, соль и сахар. Любые добавки и загустители нежелательны. Прозрачность жидкости внутри банки также играет важную роль. Мутный рассол может быть признаком использования некачественного сырья или нарушения технологии. Качественные горошины однородны по размеру, без потемнений и механических повреждений. Чрезмерно крупные экземпляры могут оказаться жёсткими и перезрелыми.

Исследование Роскачества также показало, что зелёный горошек в жестяной таре не уступает по качеству горошку в стекле.