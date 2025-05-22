Витамины стали дороже: Стало известно, насколько россияне раскошелятся для готовки винегрета
Винегрет в России подорожал на 24% из-за роста цен на картофель
Винегрет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Аналитики компании АТОЛ провели исследование, которое показало значительное подорожание ингредиентов для традиционного русского винегрета. Как сообщает «Газета.ru», приготовление этого популярного салата теперь обходится россиянам в среднем на 24% дороже по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост цен зафиксирован на картофель — килограмм этого корнеплода теперь стоит 91 рубль, что на целых 63% выше показателей 2024 года.
Другие основные компоненты винегрета также существенно подорожали: свёкла выросла в цене на 42% до 98 рублей за килограмм, морковь стала стоить на 29% дороже (76 руб/кг). Остальные ингредиенты продемонстрировали более умеренный, но всё же ощутимый рост цен: упаковка укропа теперь обходится в 49 рублей (+11%), репчатый лук — 74 рубля за килограмм (+21%), консервированный горошек подорожал до 106 рублей за банку (+23%).
Также заметно увеличилась стоимость растительного масла (142 рубля за бутылку, +25%) и солёных огурцов (245 рублей за банку). Для тех, кто предпочитает добавлять в винегрет квашеную капусту, этот ингредиент теперь обойдётся в 183 рубля, что на 17% дороже, чем в прошлом году.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в России наблюдается увеличение цен на черешню и персики, что связано с резкими заморозками. Холодные ночи в Крыму также могут способствовать подорожанию фруктов и ягод. Тем не менее, май обещает россиянам радостную новость: прогнозируется заметное снижение цен на клубнику.