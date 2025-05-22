Витамины стали дороже: Стало известно, насколько россияне раскошелятся для готовки винегрета

Аналитики компании АТОЛ провели исследование, которое показало значительное подорожание ингредиентов для традиционного русского винегрета. Как сообщает «Газета.ru», приготовление этого популярного салата теперь обходится россиянам в среднем на 24% дороже по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост цен зафиксирован на картофель — килограмм этого корнеплода теперь стоит 91 рубль, что на целых 63% выше показателей 2024 года.

Другие основные компоненты винегрета также существенно подорожали: свёкла выросла в цене на 42% до 98 рублей за килограмм, морковь стала стоить на 29% дороже (76 руб/кг). Остальные ингредиенты продемонстрировали более умеренный, но всё же ощутимый рост цен: упаковка укропа теперь обходится в 49 рублей (+11%), репчатый лук — 74 рубля за килограмм (+21%), консервированный горошек подорожал до 106 рублей за банку (+23%).