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25 мая, 22:34

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске возобновил работу

Обложка. © Freepik / 4045

Обложка. © Freepik / 4045

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске вернулся к нормальному режиму работы после снятия временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. С 22:05 по московскому времени в воздушной гавани действовали ограничения на выполнение рейсов.

«Для обеспечения безопасности полётов воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы», — отметил представитель ведомства, комментируя причины введения мер.

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Москвы
Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Москвы

Ранее сообщалось, что с 00:16 по московскому времени аэропорт Череповца временно прекратил приём и выпуск воздушных судов. Вслед за ним аналогичные ограничения вступили в силу в аэропортах Домодедово и Жуковский — с 00:25 мск, а также в нижегородском Стригино — с 00:48 мск. Об этом информировала пресс-служба Росавиации.

Андрей Васильев
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