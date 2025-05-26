Аэропорт Бегишево в Нижнекамске возобновил работу

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске вернулся к нормальному режиму работы после снятия временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. С 22:05 по московскому времени в воздушной гавани действовали ограничения на выполнение рейсов.

Ранее сообщалось, что с 00:16 по московскому времени аэропорт Череповца временно прекратил приём и выпуск воздушных судов. Вслед за ним аналогичные ограничения вступили в силу в аэропортах Домодедово и Жуковский — с 00:25 мск, а также в нижегородском Стригино — с 00:48 мск. Об этом информировала пресс-служба Росавиации.