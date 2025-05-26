В аэропортах Домодедово, Жуковский и Грабцево сняли ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово, а также в калужском Грабцево. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве отметили, что пилоты, авиадиспетчеры и персонал аэропортов выполнили комплекс мероприятий, направленных на поддержание безопасности полётов — это остаётся главным приоритетом.