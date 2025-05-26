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25 мая, 23:09

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Грабцево сняли ограничения

Обложка © Unsplash / Safwan Mahmud

Обложка © Unsplash / Safwan Mahmud

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово, а также в калужском Грабцево. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве отметили, что пилоты, авиадиспетчеры и персонал аэропортов выполнили комплекс мероприятий, направленных на поддержание безопасности полётов — это остаётся главным приоритетом.

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Напомним, что в московских аэропортах план «Ковёр» был введён в 00:25. Аналогичные меры были приняты в воздушных гаванях Череповца и Нижнего Новгорода.

Тимур Хингеев
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