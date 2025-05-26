Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что политика США и Евросоюза (ЕС), направленная на провокации, стала причиной возникновения конфликта на Украине. По его мнению, подобный курс действий может привести к уничтожению Незалежной. Об этом он рассказал в интервью газете Mysl Poska.

«Конечным результатом такой политики станет уничтожение Украины. Мы должны относиться к (Президенту России Владимиру. — Прим. Life.ru) Путину серьёзно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому с того момента и начался вооружённый конфликт», — пояснил профессор.