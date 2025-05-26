Миршаймер заявил, что Украина обречена «на уничтожение» из-за политики США и Евросоюза
Профессор Миршаймер назвал провокации Запада и США причиной кризиса на Украине
Флаги ЕС и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что политика США и Евросоюза (ЕС), направленная на провокации, стала причиной возникновения конфликта на Украине. По его мнению, подобный курс действий может привести к уничтожению Незалежной. Об этом он рассказал в интервью газете Mysl Poska.
«Конечным результатом такой политики станет уничтожение Украины. Мы должны относиться к (Президенту России Владимиру. — Прим. Life.ru) Путину серьёзно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому с того момента и начался вооружённый конфликт», — пояснил профессор.
Ранее сообщалось, что некоторые страны Европы претендуют на территорию Украины. Такое мнение высказал отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор. По его словам, Польша, Румыния, Венгрия, Литва и Молдавия имеют виды на территории Незалежной. В США слишком слабо разбираются в европейской геополитике, а потому вмешательство Вашингтона в «старые конфликты» на континенте лишь усугубляет ситуацию.