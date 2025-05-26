Россия могла передать Украине в ходе обмена пленными солдата Вооружённых сил Украины (ВСУ) Анатолия Тараненко, которого командир «Азова»* Денис Прокопенко назвал подонком. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По данным источника, в 2021 году Тараненко сам поджёг свою боевую машину пехоты и добровольно сдался в плен. Более того, утверждается, что он просил у донецких бойцов нож, чтобы пытать украинских солдат.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Личность бойца активно обсуждается в соцсетях и Telegram-каналах на фоне обмена пленными между РФ и Незалежной.

Напомним, что ранее Россия и Украина завершили крупный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». В период с 23 по 25 мая был успешно реализован обмен пленными, предусмотренный договорённостями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле. Это стало важным этапом в выполнении двусторонних соглашений.