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Регион
26 мая, 01:10

Пытал украинцев и сжёг свою БМП: Раскрыта личность переданного Украине пленного

«РВ»: Россия могла передать Киеву в ходе обмена пленными Анатолия Тараненко

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Россия могла передать Украине в ходе обмена пленными солдата Вооружённых сил Украины (ВСУ) Анатолия Тараненко, которого командир «Азова»* Денис Прокопенко назвал подонком. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По данным источника, в 2021 году Тараненко сам поджёг свою боевую машину пехоты и добровольно сдался в плен. Более того, утверждается, что он просил у донецких бойцов нож, чтобы пытать украинских солдат.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Личность бойца активно обсуждается в соцсетях и Telegram-каналах на фоне обмена пленными между РФ и Незалежной.

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Напомним, что ранее Россия и Украина завершили крупный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». В период с 23 по 25 мая был успешно реализован обмен пленными, предусмотренный договорённостями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле. Это стало важным этапом в выполнении двусторонних соглашений.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Андрей Васильев
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