Алла Пугачёва трогательно поздравила Кристину Орбакайте в день её рождения
Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Алла Пугачёва публично поздравила старшую дочь Кристину Орбакайте с 54-летием. Трогательное сообщение Примадонна опубликовала в своих социальных сетях.
«Какое счастье, что ты есть у меня. С днём рождения», — написала Пугачёва.
В ответ именинница поблагодарила маму, написав, что она её жизнь.
Ранее Орбакайте прилетела к Примадонне на Кипр. Воссоединение семейства произошло в Лимасоле. Поклонники засняли певицу, её мужа и дочь вместе с Пугачёвой у концертного зала, где проходило выступление артистки в небольшом театре на 700 мест — об этом свидетельствовала афиша в городе.