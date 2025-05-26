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26 мая, 03:17

Алла Пугачёва трогательно поздравила Кристину Орбакайте в день её рождения

Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Алла Пугачёва публично поздравила старшую дочь Кристину Орбакайте с 54-летием. Трогательное сообщение Примадонна опубликовала в своих социальных сетях.

«Какое счастье, что ты есть у меня. С днём рождения», — написала Пугачёва.

В ответ именинница поблагодарила маму, написав, что она её жизнь.

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Ранее Орбакайте прилетела к Примадонне на Кипр. Воссоединение семейства произошло в Лимасоле. Поклонники засняли певицу, её мужа и дочь вместе с Пугачёвой у концертного зала, где проходило выступление артистки в небольшом театре на 700 мест — об этом свидетельствовала афиша в городе.

Антон Голыбин
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