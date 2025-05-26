Алла Пугачёва трогательно поздравила Кристину Орбакайте в день её рождения

Алла Пугачёва публично поздравила старшую дочь Кристину Орбакайте с 54-летием. Трогательное сообщение Примадонна опубликовала в своих социальных сетях.

«Какое счастье, что ты есть у меня. С днём рождения», — написала Пугачёва.

В ответ именинница поблагодарила маму, написав, что она её жизнь.