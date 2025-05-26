Грайворонский район Белгородской области остался без света

В Грайворонском городском округе Белгородской области произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Гладков отметил, что аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны России.

Ранее в Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В Новооскольском округе произошёл взрыв на железнодорожных путях, когда по ним проезжал поезд. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение контактной сети, в связи с этим движение поездов приостановлено.