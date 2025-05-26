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26 мая, 03:33

Грайворонский район Белгородской области остался без света

Гладков: В Грайворонском округе произошло аварийное отключение электроэнергии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

В Грайворонском городском округе Белгородской области произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Без света остались населённые пункты Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило.

Гладков отметил, что аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны России.

Часть Валуйского округа Белгородской области осталась без электроснабжения
Часть Валуйского округа Белгородской области осталась без электроснабжения

Ранее в Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В Новооскольском округе произошёл взрыв на железнодорожных путях, когда по ним проезжал поезд. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение контактной сети, в связи с этим движение поездов приостановлено.

Андрей Васильев
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