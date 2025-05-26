В трёх аэропортах Москвы сняты ограничения на полёты
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В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский отменены ранее введённые ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Как отметили в ведомстве, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и специалисты служб аэропортов организовали все требуемые процедуры для поддержания безопасности рейсов, что остаётся ключевой задачей.
Напомним, план «Ковёр» в перечисленных аэропортах Москвы был введён в 04:38 мск. Также ограничения коснулись и воздушной гавани Калуги — Грабцево. Меры принимались для обеспечения безопасности полётов.