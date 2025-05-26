Ещё в четырёх аэропортах были сняты ограничения на полёты
Самолёт. Обложка © Unsplash / Olivia Anne Snyder
В воздушных гаванях Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. Аэропорт Череповца также возобновляет работу. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«В аэропортах Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.
Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были отменены ранее введённые ограничения на приём и отправку самолётов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и специалисты служб аэропортов организовали все требуемые процедуры для поддержания безопасности рейсов, что остаётся ключевой задачей.