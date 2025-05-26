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26 мая, 03:26

Ещё в четырёх аэропортах были сняты ограничения на полёты

Самолёт. Обложка © Unsplash / Olivia Anne Snyder

Самолёт. Обложка © Unsplash / Olivia Anne Snyder

В воздушных гаванях Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. Аэропорт Череповца также возобновляет работу. Об этом сообщил представитель Росавиации.

«В аэропортах Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

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Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были отменены ранее введённые ограничения на приём и отправку самолётов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и специалисты служб аэропортов организовали все требуемые процедуры для поддержания безопасности рейсов, что остаётся ключевой задачей.

Антон Голыбин
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