Ещё в четырёх аэропортах были сняты ограничения на полёты

В воздушных гаванях Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. Аэропорт Череповца также возобновляет работу. Об этом сообщил представитель Росавиации.

«В аэропортах Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.