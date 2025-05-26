Губернатор Шапша: Над Калужской областью ночью сбили пять беспилотников

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили пять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

«Силами ПВО с 02:00 по 05:00 мск 26 мая на территории региона были уничтожены пять БПЛА», — написал он.

Шапша уточнил, что три дрона сбили на территории Жуковского района, по одному — на территории Думиничского района и на окраине Обнинска. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. На местах происшествия работают оперативные группы.

Также для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации в аэропорту Калуга (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.