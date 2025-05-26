Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 04:43

Губернатор Шапша: Над Калужской областью ночью сбили пять беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили пять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

«Силами ПВО с 02:00 по 05:00 мск 26 мая на территории региона были уничтожены пять БПЛА», — написал он.

Шапша уточнил, что три дрона сбили на территории Жуковского района, по одному — на территории Думиничского района и на окраине Обнинска. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. На местах происшествия работают оперативные группы.

Также для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации в аэропорту Калуга (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Российская ПВО успешно отразила полсотни вражеских БПЛА за семь часов
Российская ПВО успешно отразила полсотни вражеских БПЛА за семь часов

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю над городами Донецкой Народной Республики было перехвачено более 400 беспилотников ВСУ. Среди них были четыре ударных аппарата Raybird-3 и «Бородавочник», направленных на Зуевскую ТЭС. Электростанция является ключевым объектом энергетики, обеспечивающим электроснабжение нескольких районов ДНР.

Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar