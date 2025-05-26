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26 мая, 04:56

«Русским наплевать»: Американский эксперт резко осадил Трампа за критику Москвы

Эксперт Шрайвер: Заявления Трампа не повлияют на действия России на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Вашингтон не может повлиять на стратегические планы Москвы. Об этом заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Он отметил, что критика со стороны президента США Дональда Трампа не повлияет на действия России.

«Факт в том, что русским абсолютно наплевать на то, чему «радуется» в эти дни разваливающаяся империя. Они будут продолжать делать то, что им хочется, а американцы будут чертовски хорошо мириться с этим по той простой причине, что они всё равно ничего не могут с этим поделать», — написал Шрайвер в соцсети X.

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Так американский военный эксперт прокомментировал слова республиканца о недовольстве президентом России Владимиром Путиным в последние дни. Особенное недовольство Трамп высказал по поводу ночных ударов по Украине. Хозяин Белого дома заявил, что не понимает логики нанесения ракетных ударов во время переговорного процесса.

Тимур Хингеев
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