«Русским наплевать»: Американский эксперт резко осадил Трампа за критику Москвы

Вашингтон не может повлиять на стратегические планы Москвы. Об этом заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Он отметил, что критика со стороны президента США Дональда Трампа не повлияет на действия России.

«Факт в том, что русским абсолютно наплевать на то, чему «радуется» в эти дни разваливающаяся империя. Они будут продолжать делать то, что им хочется, а американцы будут чертовски хорошо мириться с этим по той простой причине, что они всё равно ничего не могут с этим поделать», — написал Шрайвер в соцсети X.